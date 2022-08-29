مصرع مسن أسفل عجلات قطار أبوقير في منطقة العصافرة بالإسكندرية

لقي مُسن مصرعه أسفل عجلات قطار أبو قير، وذلك أثناء عبوره القضبان بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، حيث لم يدرك مرور القطار وفقاً لرؤية شهود العيان والذي صدمه وتسبب في مصرعه على الفور.

إخطار بمصرع مسن صدمه قطار

بدأت الواقعة حين تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد ورود بلاغ من الأهالي لشرطة النجدة، حول مصرع شخص على شريط السكة الحديد، نتيجة اصطدام قطار أبو قير به أثناء عبوره.

انتقال قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان الواقعة

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وجود شخص متوفى بمنطقة العصافرة بالقرب من مستشفى المبرة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

وتعد هذه الواقعة مشابهة لما حدث في نفس المنطقة منذ 6 أشهر، وبالتحديد في فبراير الماضي، حيث لقي مسن سبعيني مصرعه تحت عجلات قطار أبو قير في الإسكندرية، وذلك بعدما صدمه القطار المتجه من محطة قطار العصافرة إلى سيدي بشر.