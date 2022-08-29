تانيا صالح تحيي أولى فقرات الليلة الـ13 بمهرجان محكى القلعة

أحيت الفنانة اللبنانية تانيا صالح، فقرة غنائية ضمن فعاليات الليلة الثالثة عشرة من مهرجان محكى القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ويقام في قلعة صلاح الدين.

تانيا صالح تبدأ فقرتها على أغنية «أرني بقلبك»

بدأت تانيا فقرتها الغنائية بأغنية «أرني بقلبك» التي كانت ضمن ألبومها الأخير، كما قدمت أغنيات «ما لنا شيء، الشرق، رضا، هي لا تحبك، عجبي، فرحان، راح الحب، موشح لو كان قلبي معي، عمر وعلي، سلوى، ها العيون، طلع من حياتي، يا عزيز عيني، امشي على رمشي، وع الضيعة».

تانيا صالح تشكر جمهورها المصري

ووجهت تانيا الشكر لمصر وللمصريين، لحبهم الشديد للفن وتقديرهم له، مشيرة أنها سعيدة بالفرقة التي شاركتها الحفل.

يذكر أن الحفل يذاع بشكل حصري عبر قناة «الحياة» التي تنفرد منذ بداية المهرجان بنقل كل فعالياته على الهواء وعبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مهرجان القلعة انطلقت فعالياته 17 أغسطس الجاري بحفل غنائي كبير للفنان هشام عباس، وبعدها شارك عدد كبير من الفنانين في فعاليات المهرجان، من بينهم مدحت صالح، وعلي الحجار، وهاني شاكر ونوال الزغبي، وأحمد جمال ومصطفى حجاج ومروة ناجي ونسمة محجوب وحنان ماضي، والشيخ ياسين التهامي وغيرهم، ومن المقرر أن يحيي حفل الختام الموسيقار عمر خيرت.