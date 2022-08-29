حفل لينا شاماميان في محكى القلعة.. افتتحته بـ«لسوريا السلام»

أحيت الفنانة السورية لينا شاماميان فعاليات الليلة الثانية عشر من مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء المقام في قلعة صلاح الدين.

صعدت لينا على مسرح المحكى على نغمات أغنيتها الشهيرة «لسوريا السلام» ثم قدمت نخبة من أهم وأشهر أغنياتها والأغنيات التراثية المعروفة، منها «البحر بيضحك ليه».

حفل لينا شاماميان حصريا على قناة الحياة

يذكر أن الحفل يذاع بشكل حصري عبر قناة «الحياة» التي تنفرد منذ بداية المهرجان نقل كل فعالياته على الهواء وعبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مهرجان القلعة يختتم فعالياته يوم الأربعاء

مهرجان القلعة انطلقت فعالياته 17 أغسطس الجاري بحفل غنائي كبير للفنان هشام عباس، وبعدها شارك عدد كبير من الفنانين في فعاليات المهرجان، من بينهم مدحت صالح، وعلي الحجار، وهاني شاكر ونوال الزغبي، وأحمد جمال ومصطفى حجاج ومروة ناجي ونسمة محجوب وحنان ماضي، والشيخ ياسين التهامي وغيرهم، ومن المقرر أن يحيي حفل الختام الموسيقار عمر خيرت.

وكانت الفنانة نسمة محجوب والفنانة الكبيرة حنان ماضي حضرتا أمس في الليلة الحادية عشر من مهرجان القلعة.