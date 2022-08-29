الجمعيات الأهلية: «القومي لتنمية الأسرة» يمكن المرأة اقتصاديا واجتماعيا

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الرئيس السيسي أطلق مشروعا قوميا للأسرة المصرية من أجل التوعية بوسائل تنظيم الأسرة وتنميتها، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء والوزارات المعنية لوضع استراتيجية للمشروع القومي لتنمية الأسرة.

استراتيجية للمشروع القومي لتنمية الأسرة

وأضاف «عبد القوي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي والمذاع على فضائية «DMC»، أن استراتيجية المشروع القومي لتنمية الأسرة تقوم على عدة محاور، أبرزها تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا التي وصلت نسبة تشغيلها في مصر إلى 24%، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم أسرة ذات جودة وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا من خلال أماكن مجهزة بالإمكانيات الطبية والوسائل الصحية.

إنشاء 400 عيادة جديدة بالتعاون مع المجتمع المدني

وأشار الدكتور طلعت عبدالقوي، إلى أن المشروع تضمن إنشاء 400 عيادة جديدة بالتعاون مع المجتمع المدني على مدار 3 سنوات، بالإضافة إلى محور التوعية الذي يعد من أهم المحاور التي يجب أن يتكاتف من أجلها الجميع.

5000 مركز على مستوى الجمهورية

وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن وزارة الصحة تقدم خدمات تنظيم الأسرة من خلال 5000 مركز على مستوى الجمهورية، وتسهم بـ80% من جهود العمل في تنظيم الأسرة، والجمعيات الأهلية تقدم ما يقرب من 600 عيادة لتنظيم الأسرة.