عمر هريدي: «كل محامين مصر بهوات ولاد بهوات.. ورجائي كان صاحب رسالة»

قال عمر هريدي، المرشح على مقعد نقيب المحامين، إنّه قرر التقدم ببرنامج انتخابي يُناسب المدة المتبقية لمجلس النقابة، وهي 16 شهرًا فقط، كما ذكر أنّ نقابة المحامين على مدار سنواتها الماضية تراجعت في دورها، وأنّ لديه برنامجًا انتخابيًا من أجل استرجاع قوة النقابة مرة أخرى.

أتكلم بأدب يا ولد .. أنا بيه ابن بيه

وأشاد هريدي، خلال حواره في برنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، ويعرض على شاشة «ETC»، بمسيرة نقيب المحامين الراحل رجائي عطية، «عطية كان صاحب رسالة، وتم تكريمه في الأرض والسماء».

ومازح «هريدي»، الإعلامية على الهواء قائلًا: «أنا بيه ابن بيه وإيدي نظيفة وصفحتي بيضاء، كل محامين مصر بهوات ولاد بهوات»، خلال تعليقه على انتشار فيديو له من لقاء قديم مع الراحل الإعلامي وائل الإبراشي، «أتكلم بأدب يا ولد أنا بيه ابن بيه»، موضحًا أنّ هذه الحلقة كانت تريند وحديث الرأي العام.

وأشار إلى أنّ هذه الكلمات عمرها 8 سنوات، لكنها لم تُمحَ من ذاكرة المصريين منذ حضوره على قناة دريم في 2014، أصبحت أيقونة يُداعب بها رواد منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعضهم بعضًا، تُرافقها صورته.

رجائي عطية كان لديه رسالة لم تكتمل بعد

وأوضح المرشح على مقعد نقيب المحامين، أنّ رجائي عطية كانت لديه رسالة لم تكتمل بعد، مشددًا على أنّ لديه رغبة لاستكمال هذه الرسالة وتطويرها وهو السبب وراء ترشحه على منصب نقيب المحامين، وهناك بعض الإخفاقات أثناء إدارة رجائي سيتم العمل على حلها، موجهًا رسالة للمحامين بأنّ هناك رسالة تنويرية ولديه خبرة باعتباره أمين صندوق سابق ثم وكيل المجلس وهو ما يؤهله إلى تبوأ هذا المنصب لاستكمال رسالة رجائي عطية.

وأكد أنّ أول قرار سيتخذه في حال فوزه بمقعد النقابة، هو زيادة الحد الأدنى لعلاج المحامين.

هريدي: قادر على تحقيق أحلام المحامين

وأشار إلى أنّ لديه من القدرة بزيادة الحد الأدنى لعلاج المحامين من 30 لـ60 ألف جنية، فضلًا عن أنه قادر على تحقيق أحلام المحامين وحمايتهم، عن طريق توقيع بروتوكول مع وزارة الداخلية والنائب العام؛ لتسهيل قضاياهم مع وكلاء النيابة وداخل أقسام الشرطة.