السعيد تشهد إطلاق نتائج النسخة الثامنة للمسح الصحي للأسرة 2021 بعد قليل

تشهد هالة السعيد، وزيرةُ التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد قليل، إطلاق نتائج النسخة الثامنة من المسح «الصحي للأسرة المصرية 2021»، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ونفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

المسح الصحي للأسرة المصرية

يشار إلى أنّ المسح الصحي للأسرة المصرية بدأ تنفيذه في عام 1988، ويأتي ضمن سلسلة المسوح والإحصاءات القيّمة التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الرعاية الصحية للأم والطفل

ويُشار إلى أنّ أبرز المؤشرات التي يوفّرها المسح، تتضمن مؤشرات الصحة الإنجابية، معدلات الإنجاب واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، ومؤشرات الاستفادة من خدمات الرعاية السابقة للولادة، وحالة التغذية، بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بالحالة الصحية العامة للأطفال، مثل مستويات التطعيمات وكذلك الرعاية الصحية للأم والطفل بعد الولادة، والمؤشرات المتعلقة بالمعرفة والاتجاهات لدى الشباب.