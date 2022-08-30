«الدفاع المدني العراقي» تسيطر على حريق بمخزن تجاري في «بغداد»

قالت وكالة الأنباء العراقية «واع»، إنّ فرق الدفاع المدني، استنفرت لإخماد حريق اندلع بمخزن تجاري في العاصمة «بغداد»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

اندلاع الحريق بمخزن للأجهزة الكهربائية في الكرادة

وتمكنت مديرية الدفاع المدني، من إخماد حريق اندلع في «منطقة الكرادة» بالعاصمة العراقية «بغداد»، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية، وقالت مديرية «الدفاع المدني» في بيان، إن الحريق اندلع داخل مخزن للأجهزة الكهربائية في «الكرادة»، مشيرة إلى تمكن فرقها من السيطرة على النيران.

حريق بمخزن للأجهزة الكهربائية

وفي 22 يوليو الماضي، أخمدت فرق «الدفاع المدني» العراقية، حريقاً في مخزن للأجهزة الكهربائية الخاصة بالطباعة بمساحة 300 متر في «الكرادة».

وفي 31 ديسمبر الماضي، أعلنت مديرية «الدفاع المدني» في العراق، اندلاع حريق في عمارة سكنية بمنطقة «الكرادة» وسط عاصمة البلاد «بغداد»، موضحة في بيان في ذلك الوقت، أن الحريق اندلع داخل بناية تجارية سكنية.

وأضافت مديرية الدفاع، أن عناصرها اضطروا لإخلاء الأسر بواسطة سلالم الإطفاء من الشرفات، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وفي 23 سبتمبر الماضي، اندلع حريق، داخل الساحة الداخلية لوزارة التربية وسط «بغداد»، وقال مصدر أمني عراقي، في ذلك الوقت، لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إن فرق الدفاع المدني كافحت الحريق في الساحة الداخلية للوزارة.