«خناقات مستمرة انتهت بجثة على السلم».. مأساة مقتل «منى» على يد طليقها بالقليوبية

جثة لسيدة ترتدي عباءة سوداء تسيل منها الدماء على سلم العقار داخل منزلها بمحافظ القليوبية، بعدما أصابها طليقها بعدة طعنات أردتها قتيلة على الفور، وأبلغ الجيران الأجهزة الأمنية التي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تهديد وألفاظ خارجة

على سلم العقار بأحد المنازل بمحافظة القليوبية كانت المجنى عليها تستعد للنزول في الساعة الـ 1 ظهراً لكنها فوجئت بطليقها أمامها، فعلمت أنها لن يكون لديها الوقت لتذهب لوجهتها بسبب تجدد الخلافات بينهما، شد وجذب بين الطرفين وألفاظ قبيحة وتهديدات من الطليق جميع تلك الأحداث تعرضت لها المجني عليها أمام الجيران.

بلاغ بمصرع سيدة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يفيد بمصرع سيدة على سلم عقارها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ للتأكد من صحته، وبالانتقال عثر على جثة المجني عليها غارقة في دمائها، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.

خلافات أسرية سابقة وراء الواقعة

وبعمل التحريات الأولية تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم ومكان تواجده، وتم استهدافه، ونجح رجال المباحث في القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لخلافات أسرية سابقة بينه وبين طليقته.

المتهم يعترف بالواقعة

وعُرض المتهم أمام تحقيقات النيابة العامة حيث قرر أنه سدد للضحية عدة طعنات بسلاح أبيض سكين كانت بحوزته بسبب الخلافات السابقة بينهما، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضه على الطب الشرعي لعمل تحليل مخدرات لبيان ما إذا كان تحت تأثير المخدرات حال ارتكاب الواقعة من عدمه.

المتهم سيواجه الإعدام

وقال منتصر قاعود المحامي بالنقض، معلقا على الواقعة، إنه وفقا للمادة 41 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه «من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها».

وأضاف قاعود أن جناية القتل مع سبق الإصرار أو الترصد المنصوص عليها في المادة 23 من قانون العقوبات، عقوبتها هي الإعدام.

وعقوبة جناية القتل العمد من سبق الإصرار والترصد والمرتبط بجنحة المنصوص عليها في المادة 3 / 234 عقوبات، هي الإعدام أو الإشغال الشاقة المؤبدة.