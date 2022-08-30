حبس تشكيل عصابي لاتهامه بالاتجار في الهيروين بالاسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية صباح اليوم الثلاثاء بحبس تشكيل عصابي ضُبط بمواد مخدرة في منطقة السحر والجمال بمدينة الإسماعيلية خلال مداهمة كبري في الساعات القليلة الماضية.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال المتهمين في الواقعة وبمواجهتهم بالمواد المخدرة المضبوطة في الحملة وتحريات ضباط المباحث الجنائية حول الواقعة.

مداهمة المنطقة

ونجح رجال مكافحة المخدرات بالتعاون المباحث الجنائية في مديرية أمن الإسماعيلية وقطاع الأمن العام والامن الوطني بدعم من قطاع الأمن المركزي في مداهمة منطقة السحر والجمال.

واستهدفت المأمورية تشكيلًا عصابيًا أكدت التحريات اتجاره في المواد المخدرة علي نشاط واسع وخاصة مخدر الهيروين وأمكن ضبطهم بكمية من المخدر وكمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري وكمية من الطلقات النارية المعدة للاستخدام في الدفاع عن تجارتهم الآثمة.

وأشارت تحريات مكافحة المخدرات إلى أن المتهمين سبق ضبطهم في العديد من قضايا المواد المخدرة، وسبق حبسهم بينهم أحد المتهمين حديث الخروج من قضية اتجار بالمواد المخدرة.

ضربات متتالية

ووجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربات متتالية علي مدار الشهر الماضي لمروجي المولد المخدرة وكبار النجار في مدينة الإسماعيلية.

وداهمت الإدارة مصنع لترويج المواد المخدرة في منطقة فايد ضبطت فيه كميات كبيرة تجاوزت قيمتها 100 مليون جنيه، وتحفظت على المواد المستخدمة في تصنيع الهيروين وكمية كبيرة من الحبوب المخدرة.

كما ضبطت الإدارة تشكيل عصابي قبل أسبوعين في مركز ومدينة أبوصوير تخصص في تجارة الهيروين والحشيش على نشاط واسع.