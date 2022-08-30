تفاصيل حفلي تانيا صلاح وبلاك تيما بمهرجان محكى القلعة (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «تانيا صالح وبلاك تيما في مهرجان محكى القلعة».

وقال المطرب أمير صلاح عضو فريق بلاك تيما، إنَّ حفل الفريق في محكى القلعة بالأمس كان رائعا: «أنا سعيد بهذا الحضور الجماهيري، وأشكر وزارة الثقافة ورئيس دار الأوبرا».

محمد عبده: فخورون بأننا هنا

بينما قال الفنان محمد عبده عضو بالفريق، إنَّ أجواء الحفل مختلفة تمامًا: «نحن في مكان تاريخي عظيم على غرار قلعة صلاح الدين، وهذا المهرجان صيفي عظيم ونحن فخورون بأننا هنا».

سيدة مسنة ضمن الحضور: حضرت مع أحفادي

وأعرب عدد كبير من الجمهور عن إعجابهم بالحفل والتنظيم الذي تقوم به وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية لاستقبالهم، إذ قالت إحدى السيدات المسنات المتواجدات بالمهرجان «المهرجان مبهر واحتياطات الأمن العالية جدا، أسعدتني وأنا عمري 80 سنة، أنا هنا اليوم مع أحفادي».

تانيا صلاح: سعيدة بالجمهور المختلف

فيما أعربت سيدة أخرى عن سعادتها بالحفل «أنا جاية عشان بقالي كتير مسمعتش بلاك تيما لايف، الأجواء رائعة للغاية».

وعبّرت المطربة تانيا صالح، عن سعادتها بجمهور الحفل، موضحة أنَّه مختلف تماما عن الجمهور الذي تعودت عليه: «فيه من كل الأعمار والمناطق، وهذه تجربة مهمة وعدد الجمهور كبير، شكرا لهم».