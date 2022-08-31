حظك اليوم برج الثور الأربعاء 31-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور يتسم أنه شخصيات موثوقة، وعملية، ومخلصة، ومسؤولة، ومستقرة، أما نقاط الضعف الخاص به فهو شخص عنيد وغيور بدرجة كبيرة تجعل الأشخاص من حوله يشعروا بالسوء وعم القدرة على التحمل.

مواصفات برج الثور

و يسعى مولود برج الثور بخطوات ثابتة وبطيئة لتحقيق أهدافه بنجاح أكيد، فهو إنسان دؤوب محب لعمله ومخلص في أدائه فهو يتقن كل المهام التي توكل إليه مما يجعله يحقق أعلى المراتب في عمله بشكل كبير ومن ناحية الحب فإن مولود برج الثور يسعى دائما للاستقرار العاطفي.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية لقراء ومتابعي «الوطن»، عن حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد مختلف الأبراج اليوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس الحالي.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يدفعك لتنظيم طاقتك ويجب ألا تضيع طاقتك هباءً في أشياء لا فائدة منها لذا عليك أن تضع هذه الطاقة في أمور جيدة تستفيد منها وتحقق نجاحات في الحياة العملية، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني، الأربعاء الموافق 31 أغسطس الحالي.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس تدعمك بمنزل الحب حيث أنها قد تدعك بأوقات سعيدة تجعلك تشعر بشعور جيد، ويدفعك ذلك للاهتمام بتحقيق تقدم شخصي وتتصرف بنضج، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور