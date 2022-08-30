«الإحصاء»: تراجع معدلات التقزم وختان الإناث والنحافة بين الأطفال

أعلن عبدالحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج المسح الإحصائي الصحي للأسرة 2021، الذي يتم لأول مرة بتمويل وطني وأدوات مصرية خالصة، مؤكدًا أن أهم مؤشرات نتائج المسح، كشفت انخفاض معدلات ختان الإناث من 92% إلى 86% بين الإناث حتى عمر 19 سنة، وارتفاع نسبة أنيميا البحر المتوسط بين الأطفال إلى 21% في مسح 2021.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، اليوم الثلاثاء، برعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التضامن الاجتماعي وبحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مسستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية.

ارتفاع نسبة الأنيميا بين أطفال المناطق الحضرية

وأضاف مستشار رئيس الجهاز أن المسح أظهر ارتفاع نسبة الأنيميا المتوسطة بنسبة 20% بين أطفال المناطق الحضرية مقابل 3.9% في مسح 2014، كما أوضحت المؤشرات ارتفاع معدلات الأنيميا بين الأطفال في العمر من 6 إلى 59 شهرًا من 27% إلى 43%.

انخفاض التقزم بين الأطفال بنسبة 13%

وأشار مستشار الجهاز إلى أن النتائج أكدت انخفاض التقزم بين الصغار من 21% في مسح 2014 إلى 13% في مسح 2021، وانخفاض نسب النحافة بين الأطفال من 8% إلى 3% وانخفاض معدلات نقص الوزن من 6% إلى 4%.

كما أشارت نتائج المسح إلى ارتفاع معدلات الوفاة بين الأطفال حديثي الولادة، في مسح 2021 إلى 18 لكل ألف مولود، مقابل 14 لكل ألف مولود في مسح 2014 .