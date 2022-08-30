بدء أعمال الكشف الطبي على طلاب الجامعات الجدد في أول أسبوع من سبتمبر

كثفت الجامعات من استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2022-2023، بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة، مؤكدة حرصها على تنفيذ كافة القرارات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات بشأن ضوابط بدء الدراسة والالتزام بالإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الكشف الطبي على الطلاب الجدد يبدأ خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، موضحًا أن الجامعة كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد وتم توجيه جميع الكليات بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

وأضاف «عبدالخالق» لـ«الوطن» أن قرار بدء العام الدراسي الجديد أول أكتوبر المقبل، أتاح الفرصة للجماعة لبدء أعمال الكشف الطبي خلال شهر سبتمبر والاستعداد الجيد للدراسة، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على افتتاح برامج ينية تواكب احتياجات سوق العمل.

«منصور»: وزعنا طلاب الكليات على أيام مختلفة

وقال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن الكشف الطبي للطلاب الجدد يبدأ خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، لكليات الطب البشري والهندسة والعلاج الطبيعي والبيطري والأسنان والصيدلة والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأضاف «حسن» في بيان له أنه تم توزيع الكليات على أيام مختلفة لمراعاة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتم تخصيص الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر للطلاب المتغيبين عن الموعد المحدد للكشف الطبي.

«مندور»: الكشف الطبي يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الكشف الطبي على الطلاب الجدد بالجامعة يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن الإدارة الطبية بالجامعة اتخذت أقصى درجات الاستعداد للتسهيل على الطالب والتقليل من وقت الانتظار قدر المستطاع وتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا.