موعد الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليات جامعة الفيوم.. اعرف التفاصيل

تستعد جامعة الفيوم، لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بمختلف كليات الجامعة خلال العام الدراسي الجامعي الجديد 2022 – 2023، والتي من المقرر أن تنطلق قريباً، حيث سيجرى توقيع الكشف الطبي على الطلاب وفقاً لجدول زمني محدد، على أن يتم تخصيص الكشف الطبي لطلاب الفرقة الأولى في كل كلية على حدى، على أن ينتهي الكشف الطبي لكافة الطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وفي هذا الصدد تنشر «الوطن» موعد الكشف الطبي للطلاب الجدد في كليات جامعة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد الكشف الطبي بجامعة الفيوم

وقال الدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ موعد الكشف الطبي للطلاب الجدد بمختلف كليات الجامعة، سينطلق عقب انتهاء موقع التنسيق من مرحلة تقليل الاغتراب وإعلان النتائج، حتى يتم تسكين كل طالب في الكلية التي التحق بها وفقاً للتنسيق، وتسليم قائمة الطلاب الجدد الواردة من المجلس الأعلى للجامعات في كل كلية بالجامعة، حيث سيبدأ فتح باب تلقي ملفات الطلاب في الكليات بالتزامن مع توقيع الكشف الطبي عليهم.

تنظيم مواعيد الكشف الطبي للطلاب

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم، أنّه يجرى الآن إعداد مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد والتي سيجرى تنظيمها في مستشفى الفيوم الجامعي، ولن يتم تحديدها بصورة نهائية قبل انتهاء تقليل الاغتراب، موضحاً أنّه سيجرى تنظيم مواعيد الكشف الطبي بطريقة تضمن منع التكدس والزحام، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية أبرزها التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة الواقية.

مواعيد كشف طبي للمتخلفين

وأضاف أنّه سيكون هناك مواعيد إضافية لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب المتخلفين عن الحضور في المواعيد المخصصة لهم، أو طلاب المرحلة الثالثة، وطلاب الدور الثاني، مثلما حدث في الأعوام الماضية.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة

تجدر الإشارة إلى أنّ تنسيق المرحلة الثالثة 2022 سينطلق عقب الانتهاء من تقليل الاغتراب، فيما أعلنت جامعة الفيوم، عن 12 كلية متاحة لطلاب المرحلة الثالثة، بينها 9 كليات لطلاب شعبة علمي «علوم ورياضة»، و3 كليات لطلاب شعبة «أدبي».