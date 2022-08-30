حديد التسليح يواصل التراجع إلى أدنى مستوى في شهر واحد

استمرت العقود الآجلة لحديد التسليح في التراجع، وهبطت إلى ما بعد 3870 يوان صيني للطن اليوم الثلاثاء، لتواصل انخفاضها إلى أدنى مستوى في شهر واحد، إذ أدت الإجراءات الصارمة لترشيد الطاقة في الصين إلى تراجع النشاط الصناعي، وفقًا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس».

أدت موجات الحرارة التي سجلت رقماً قياسياً إلى تجفيف الأنهار المستخدمة في الطاقة الكهرومائية وشبكات الطاقة التالفة في جميع أنحاء البلاد، ما أدى إلى انخفاض الطلب على المدخلات الصناعية لتعويض الانخفاض في إنتاج الصلب.

وفقًا لبيانات من سوق شنجهاي للمعادن، بلغ إجمالي خسارة إنتاج الصلب الإنشائي بسبب تقنين الطاقة نحو 33 ألف طن يوميًا، كما تعرضت معنويات الأسواق لضغوط بسبب توقعات استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض في الاحتياطي الفيدرالي.

أكبر منتج للصلب في العالم

وتعتبر الصين أكبر منتج للصلب الخام، ويأتي بعدها في القائمة الاتحاد الأوروبي واليابان، ثم الولايات المتحدة والهند وروسيا وكوريا الجنوبية.

من ناحية أخرى، خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام بمقدار 5 نقاط أساس الأسبوع الماضي، ما أضاف إلى الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي بعد أن أدت عمليات الإغلاق بسببب فيروس كورونا إلى تراجع الإنتاج خلال الربع الثاني من العام.

وتشير البيانات التاريخية إلى أن أسعار الصلب وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 6198 في مايو 2021.

وتتوقع «تريدينج إيكونوميكس» احتمالية تداول الصلب عند 3985 يوان لكل طن بحلول نهاية هذا الربع، وأن يتمّ التداول عند 3725 في غضون 12 شهرًا.

توقعات بتداول الصلب عند 3985 يوان لكل طن

ويتمّ تداول العقود الآجلة لحديد التسليح في الغالب في بورصة شنجهاي الآجلة وبورصة لندن للمعادن.

يعاد حجم العقد الآجل القياسي نحو 10 أطنان، ويدخل الصلب في العديد من القطاعات بداية من البناء وحتى السيارات وجميع أنواع الآلات والأجهزة.

وخلال الفترة الماضية، شهدت أسعار أغلب مدخلات إنتاج الصناعة تراجعًا ملحوظًا، وكان على رأسه تلك المدخلات خام الحديد، بينما شهدت الخردة والبيليت استقرارًا إلى حد ما.