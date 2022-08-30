«السكة الحديد»: تشغيل خدمة جديدة لركاب الإسكندرية والبحيرة السبت المقبل

قررت هيئة السكة الحديد، تشغيل خدمة جديدة لخدمة ركاب محافظتي الإسكندرية والبحيرة، اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 3 سبتمبر.

وذكرت هيئة السكة الحديد، أنّها ستسير القطار رقم 1904 مكيف «الإسكندرية / القاهرة» من محطة الاسكندرية الساعة 5:00 صباحًا، بتركيب 10 عربات «3 عربات درجة أولى مكيف + 6 عربات درجة ثانية مكيف + عربة بوفية»، طبقًا للجدول المرفق، الأمر الذي يعمل على تحقيق أكبر قدرٍ من الراحة والتيسير عليهم.

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة أيام الجمع والعطلات الرسمية

وقالت السكة الحديد، في بيان عاجل لها، قبل قليل، إنّه سيتم تشغيل القطار رقم 919 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقًا لجدوله الحالي، لافتة إلى أنه سيتم إيقاف تشغيل قطاري 925/936 مكيف «القاهرة - طنطا» أيام الجمع والعطلات الرسمية.

السكة الحديد: إلغاء تشغيل قطار 920

وأضافت السكة الحديد، أنّه سيتم إلغاء تشغيل قطار رقم 920 مكيف «الإسكندرية - طنطا»، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر المقبل، لعدم الجدوى الاقتصادية من تشغيله، مؤكدة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.