«السكة الحديد»: لجان تفتيش داخل القطارات للاطلاع على تذاكر الركاب

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد عن وجود لجان تفتيش داخل القطارات العاملة على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، للاطلاع على تذاكر الركاب، لمواجهة المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات، موضحًا أنه تم الانتهاء من تركيب بوابات إلكترونية بنحو 5 محطات رئيسية؛ للقضاء على هذه الظاهرة، مؤكدًا تركيب بوابات إلكترونية في باقي المحطات.

لا يسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون تذكرة

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّه لن ولم يسمح لأي راكب باستقلال قطارات السكة الحديد دون تذكرة، لافتًا إلى أن عمل لجنة التفتيش التى ستتواجد داخل عربات القطارات، سيكون مهمتها الأساسية المرور على الركاب والإطلاع على التذاكر، وفي حال تواجد أى راكب دون تذكرة، سيتم عمل محضر وتغريمه وأيضًا تحصيل تمن تذكرة رحلة القطار، موضحًا أن الهيئة تعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط الصعيد وبحري.

تفعيل غرامات السكة الحديد على المزوغين من دفع قيمة التذكرة

وأضاف المصدر أنه سيتم تفعيل غرامات السكة الحديد، على أي راكب يستقل القطار دون دفع قيمة التذكرة، علاوة على تغريم أى راكب يقوم بالتدخين داخل عربات القطارات، مؤكدًا أن الهيئة تقوم بتنفيذ خطة شاملة بشكل دوري؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

تعرف على غرامات السكة الحديد 2022

1- 50 جنيهًا غرامة استقلال القطارات الروسية دون دفع قيمة تذكرة القطارات.

2- 30 جنيهًا غرامة استقلال القطارات الإسباني والفرنساوي دون دفع قيمة التذكرة.

3- 40 جنيهًا غرامة استقلال قطارات الـvip دون تذكرة.

4- 20 جنيهًا غرامة حال استقلال قطارات تحيا مصر دون تذكرة.

5- 100 جنيه غرامة استقلال عربات top vip دون دفع قيمة التذكرة.

6- 70 جنيهًا غرامة التدخين داخل عربات القطارات والمحطات.