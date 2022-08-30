«الداخلية» تكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على طفلين بدار رعاية في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن التعدي على أطفال مودعين بإحدى دور الرعاية بالقاهرة.

وذكر بيان للوزارة، صدر اليوم الثلاثاء، أن أجهزة وزارة الداخلية تمكنت من كشف ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن اتهام القائمين على إحدى دور رعاية الأطفال بالقاهرة بسوء معاملة الأطفال المودعين بها.

بلاغ بالتعدي على أطفال بدار رعاية

وأضاف البيان أن قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص ضد مديرة إحدى دور رعاية الأطفال بدائرة القسم، وآخر مشرف بذات الدار يحمل جنسية إحدى الدول، لقيام الأخير بالتعدي بالضرب على طفلين من المودعين بالدار.

وتوجهت مأمورية من الجهات المختصة للدار المشار إليها، وتبين حدوث واقعة تعد بالضرب أخرى على طفلين آخرين من قِبل اثنين من المشرفين بالدار من بينهما المشرف المذكور، وبسؤال مديرة الدار أفادت بأن المشرف المشار إليه تقدم باستقالته عقب مجازاته، وتبين عدم وجود المشرفة الأخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.