توجيهات بضرورة وجود سجل تجاري سارٍ لـ5 أنشطة تموينية
كتب:
وفاء الصعيدي
04:40 م | الثلاثاء 30 أغسطس 2022
وزير التموين والتجارة الداخلية
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا يقضي بضرورة وجود سجل تجاري سارٍ لكل الأنشطة التموينية الواقعة بكل مديرية، من «مطاحن - مخابز - مستودعات دقيق - بدالين تموينين - فروع جمعيتي».
ضرورة تحديث السجل التجاري
ونص التوجيه أنه في حالة انتهاء سريان السجل التجاري، يلزم تحديثه في المواعيد المقررة وإخطار مديرية التموين التابع لها بصورة منه.
كما شمل القرار ضرورة قيام هذه الأنشطة بسداد رسوم الغرف التجارية وإخطار المديرية المختصة بصورة من إيصال السداد في موعد غايته 15 أكتوبر من العام الجاري.
تخفيض الحصص أو التأمين
وأكد التوجيه الوزاري الصادر اليوم أنه في حالة مخالفة هذه الأنشطة للتوجيه الوزاري بضرورة وجود سجل تجاري سارٍ وتجديده، فإنه يجرى تخفيض الحصص أو التأمين بعد إخطار المديرية التابعة لها المنشأة بذلك.