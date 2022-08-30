توجيهات بضرورة وجود سجل تجاري سارٍ لـ5 أنشطة تموينية

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، توجيها وزاريا يقضي بضرورة وجود سجل تجاري سارٍ لكل ‏الأنشطة التموينية الواقعة بكل مديرية، من «مطاحن - مخابز - مستودعات ‏دقيق - بدالين تموينين - فروع جمعيتي».

ضرورة تحديث السجل التجاري

ونص التوجيه أنه في حالة ‏انتهاء سريان السجل التجاري، يلزم تحديثه في المواعيد المقررة ‏وإخطار مديرية التموين التابع لها بصورة منه.

كما شمل القرار ضرورة ‏قيام هذه الأنشطة بسداد رسوم الغرف التجارية وإخطار المديرية المختصة ‏بصورة من إيصال السداد في موعد غايته 15 أكتوبر من العام الجاري.

تخفيض الحصص أو التأمين

وأكد التوجيه الوزاري الصادر اليوم أنه في حالة مخالفة هذه الأنشطة ‏للتوجيه الوزاري بضرورة وجود سجل تجاري سارٍ وتجديده، فإنه يجرى ‏تخفيض الحصص أو التأمين بعد إخطار المديرية التابعة لها المنشأة بذلك.‏