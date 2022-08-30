وظيفة شاغرة بالمدرسة المصرية الدولية.. تعرف على الشروط والأورق المطلوبة

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، عن حاجتها لشغل وظيفة مدير قسم الدبلومة، مشيرة إلى أن التقديم بمقر المدرسة في موعد أقصاه 15 سبتمبر، اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهراً، وفقاً للشروط والضوابط المحددة.

الشروط المطلوبة للتقديم المدرسة المصرية الدولية

وحددت المدرسة الدولية بالشيخ زايد الشروط المطلوبة للعمل في وظيفة مدير قسم الدبلومة وهي كالتالي: -

- أن يكون المتقدم من المعينين بالتربية والتعليم.

- الخبرة في وظائف إدارية في مدارس إعدادية أو ثانوية أو دولية على الأقل خمس سنوات.

- التمكن من اللغة الإنجليزية تمكن كامل والتمكن من اللغة الفرنسية إضافة هامة.

- يفضل السن فوق 35 عامًا.

- يفضل الخبرة في المناهج الدولية.

- الخبرة في أعمال التدريس لمدة لا تقل عن 7 سنوات والأفضل الخبرة في المناهج الدولية.

- الحصول على درجة الدكتورة أو على الأقل الماجستير.

- التمكن من مهارات الحاسب الآلي والإنترنت والتطبيقات المختلفة تمكن كامل.

- تقارير الكفاءة تؤكد الامتياز في المهارات الإدارية والشخصية وإدارة العلاقات وتنظيم الأعمال والتنسيق.

- يفضل الخبرة في مناهج البكالوريا الدولية بصفة عامة والبرنامج الثانوي للبكالوريا الدولية بصفة خاصة.

- الخبرة في التعامل مع الإدارات التعليمية والوزارة والمدارس الحكومية وكذلك التعامل مع المؤسسات الدولية.

- العمل بالخارج في وظائف مشابهة إضافة مهمة للمتقدم.

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف المدرسة المصرية الدولية

وأكدت المدرسة المصرية الدولية أن تقديم الأوراق المطلوبة بمقر المدرسة في موعد أقصاه 15 سبتمبر وتتضمن الآتي:

- صحيفة أحوال حديثة معتمدة من الإدارة التعليمية.

- سيرة ذاتية باللغة العربية واللغة الإنجليزية مرفق صورة شخصية.

- صورة من الشهادات والخبرات السابقة للمتقدم.