«المالية»: ارتفاع إيرادات الموازنة العامة للدولة 41% خلال 5 سنوات

ارتفعت حصيلة الإيرادات بالموازنة العامة للدولة في غضون 5 سنوات بمعدل نمو بلغ 41 %، بعدما ارتفعت الحصيلة من 942 مليار جنيه في السنة المالية 2018 - 2019 بنسبة 16.56 من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1108 مليارات جنيه في السنة المالية الماضية 2021 - 2022، في الوقت الذي تستهدف فيه وزارة المالية تحقيق إيرادات في العام المالي الحالي تصل إلى 1328 مليار جنيه.

ارتفاع الإيرادات 383 مليار جنيه في 5 سنوات

وأوضحت تقارير الأداء والمؤشرات المالية عن السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو الماضي، وأعلنت عنها وزارة المالية أمس، أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة ارتفع بمقدار 383 مليار جنيه في الفترة 2018 - 2019، إذ سجلت الإيرادات الفعلية في السنة المالية 2018 - 2019 نحو 942 مليار جنيه، ثم ارتفعت في السنة المالية التالية لتسجل 975.4 مليار جنيه.

وأضافت «المالية»، أن السنة المالية 2020 - 2021 تخطت إجمالي الإيرادات بالموازنة العامة للدولة حاجز التريليون جنيه، محققة نحو 1108.6 مليار جنيه، وتخطط لزيادة تلك الحصيلة بمقدار 220 مليار جنيه في نهاية السنة المالية الحالية بنسبة نمو تصل إلى 19%.

80 مليار جنيه لصالح «حياة كريمة» في 2021 - 2022

وقالت وزارة المالية، إن الإيرادات الضريبية سجلت في السنة المالية الماضية 834 مليار جنيه، مقارنة بـ739 مليارا في السنة المالية 2019 - 2020، بينما تستهدف زيادتها بمقدار 18.7% في السنة المالية الحالية 2022 - 2023.

وأشارت تقارير وزارة المالية إلى نجاح الحكومة في السنة المالية الماضية 2021 - 2022 في توفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، ومن بيها مبادرة «حياة كريمة» بنحو 80 مليار جنيه، إلى جانب زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة وتوفير مخصصات كافية لكافة بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ومنها مخصصات وسداد مستحقات الخزانة لصالح صندوق المعاشات.