الداخلية تواجه قوافل طبية لقرى حياة كريمة بمحافظتي البحيرة والإسماعيلية

وجّهت وزارة الداخلية قافلة إنسانية وطبية، بنطاق محافظتي البحيرة والإسماعيلية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تزامنًا مع استمراراً تفعيل مبادرة «كلنا واحد – معك في كل مكان».

وفي ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، أكدت الوزارة في بيان صحفي استمراراً لتفعيل مبادرة «كلنا واحد.. معك في كل مكان»، تحت رعاية رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

توزيع المساعدات وتوقيع الكشف الطبي

وأضاف البيان: «واصل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية توجيه قوافل طبية وإنسانية، استهدفت عدد من القرى بنطاق محافظتي البحيرة والإسماعيلية لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، إذ تم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما تم زيارة عدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام وتم توزيع المساعدات العينية على النزلاء، فضلاً عن توقيع الكشف الطبي على عدد من نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

مشاركة الضباط والضابطات

وشارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القرى الأمنية والخدمية ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.