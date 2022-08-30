راغب علامة عن طرح «كل لحظة وأنت بخير»: أقل واجب تجاه أخي إحسان المنذر

طرح الفنان اللبناني راغب علامة بشكل مفاجئ، أغنية جديدة بعنوان «كل لحظة وأنت بخير»، التي تعد آخر أعمال الموسيقار إحسان المنذر، إذ انتهى من تلحينها قبل وفاته.

راغب علامة: أول مسيرتي الفنية من ألحان إحسان المنذر

قال «علامة» في تصريحات لـ«الوطن»، أحب أن تكون آخر أعمال إحسان المنذر الفنية بصوتي، مثلما كان أول مسيرتي الفنية من ألحانه، حينما قدم لي 3 أغنيات، وهي «على بالي، نغم ومبروك، راح أطير حمام».

وأضاف أن «المنذر» علامة فنية كبيرة في تاريخ الفن العربي، «إحسان لم يكن مجرد فنان، بل كان أخي وصديقي ورفيق مشوار عمر ونجاحات عديدة».

«كل لحظة وأنت بخير» من كلمات طوني أبي كرم

أغنية «كل لحظة وأنت بخير»، من كلمات طوني أبي كرم وتوزيع ناصر الأسعد، وتقول كلماتها: «كل لحظة وأنت بخير، حبيبي يا عمري وحياتي راح تنتهي سنة حبيتك فيا، حبيبي يا عمري حياتي رح تبتدي سنة حبك فيها أكتر، حبيبي عشقي لك كل لحظة بتساوي سنة، حبيبي وجودي معك عندي بيساوي الدني، ضلك بقربي لا تبتعد عني، قلبي عا بعدك ينسحب مني».

يذكر، أن الفنان راغب علامة كان أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير، وقدم خلال الحفل عدد كبير من أهم وأشهر أغنياته.

وعقب الحفل سافر لـ«بيروت» من أجل تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان جورج الراسي.