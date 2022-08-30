سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، اليوم، تحركا طفيفا بنهاية التعاملات المسائية، لتتداول بزيادة طفيفة، مستويات الأمس، وفقا للملعن من البنوك المحلية وشركات الصرافة على شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار الأمريكي المعلن من البنك المركزي

وبحسب المعلن من البنك المركزي عن أسعار صرف العملات اليوم، الذي يرصد متوسط أسعار السوق، فإنَّ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، سجل زيادة قرشين، ليصل إلى​ 19.1803 جنيها للشراء، و19.2583 جنيها للبيع.

سعر الدولار الأمريكي بالبنك الأهلي المصري

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري «قرشين»، داخل شبكة فروع أكبر البنوك الحكومية، من حيث الأصول، البنك الأهلي المصري، خلال فترة التعاملات المسائية ليسجل 19.18 جنيها للشراء، و19.24 جنيها للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه ببنك مصر

كما زاد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملة المحلية الجنيه بنفس المقدار خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء بثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول؛ بنك مصر، ليسجل 19.18 جنيهاً للشراء و19.24 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك التجاري الدولي

ووفقا لشاشات التداول اللحظي داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي- مصر، أكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول، فإنَّ سعر الدولار أمام الجنيه يعرض عند 19.20 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش عن تعاملاته مساء أمس.

أعلى سعر شراء للدولار الأمريكي بالبنوك

ولا تزال العملة الخضراء تتداول عند أعلى سعر شراء بفروع بنكين؛ مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك مصر إيران، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء المسائية، حيث يعرض المصرفين سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه عند 19.23 جنيهاً للشراء.

أدنى سعر شراء للدولار الأمريكي بالبنوك

فيما يعرض بنكي البركة والمشرق أدنى سعر شراء للدولار الأمريكي أمام الجنيه، عند 19.14 جنيهاً وذلك خلال فترة التعاملات المسائية.