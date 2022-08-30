شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-8-2022 في البنوك المصرية، ارتفاعا طفيفا بواقع قرشين، أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بمصر، مقارنة بالسعر خلال الـ24 ساعة الماضية.

سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 19.21 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية 19.21 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف المتحد، 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، وهو نفس سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في بنوك العقاري المصري العربي والتجاري الدولي والإسكندرية والأهلي المتحد.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك البركة

جاء سعر الدولار أمام الجنيه الأقل من حيث الشراء لدى بنكي البركة والمشرق، حيث سجل سعر الدولار للشراء 19.12 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 19.22 جنيه.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قطر الوطني

كما بلغ سعر الدولار في بنوك «كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات وبنك قطر الوطني» 19.17 جنيه للشراء، في حين كان سعر البيع في الأول 19.24 جنيه، والثاني 19.22 جنيه، بينما بنك قطر الوطني سجل سعر الدولار للبيع 19.24 جنيه.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك بلوم

في بنوك قناة السويس والعربي الأفريقي الدولي، بلوم، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، وبنك HSBC سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم للبيع 19.14 جنيه، وللشراء 19.24 جنيه.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر

أما سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فكان 19.16 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، في حين كان سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 19.15 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار عالمياً

على صعيد عالمي، استقر مؤشر الدولار عند أدنى من 109 نقطة بقليل في مؤشر الدولار اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجع عن أعلى مستوى في 20 عامًا عند 109.48 الذي وصل إليه في الجلسة السابقة.