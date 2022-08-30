البرلمان العربي يدعم مشروع الشهادات الدولية في التدريس

شارك البرلمان العربي، ممثلا بالنائب اللواء طارق نصير عضو البرلمان العربي، في حفل توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بدعم مشروع «الشهادات المهنية الدولية في التدريس»، الذي تنفذه منظمة الإيسيسكو، بالشراكة مع جامعة الملك سعود، الذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتأتي مشاركة البرلمان العربي في هذا المحفل، انطلاقا من استراتيجيته بأهمية دعم وتطوير التعليم في العالم العربي وتطوير المهارات والخبرات لدى الكوادر التعليمية في المجالات المتخصصة والمطلوبة في سوق العمل، ومواكبة التحديات الراهنة.

الجدير بالذكر، أن جمهورية مصر العربية كانت سباقة في تبني المشروع، وتطبيقه من طرف اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو- ألكسو- إيسيسكو».