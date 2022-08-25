باحث مصري لم يدخل كلية الهندسة وأصبح عالم فيزياء في ألمانيا

قال الدكتور محمود جعفر، أستاذ الفيزياء بجامعة المنوفية، والباحث بمركز تسريع المعلومات الألماني، إنه حصل على مجموع أقل من 90% في الثانوية العامة، ولم يتمكن من الالتحاق بكلية الهندسة، وفشل وقتها في دخول الكلية التي حلم بها لسنوات، معقبًا: «ولكن والدي ووالدتي شجعوني ودعموني».

الثانوية العامة ليست نهاية الطريق

وأوضح «جعفر» خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية« DMC» أنه التحق بكلية العلوم، واختار تخصص الفيزياء الذي يبتعد عنه الكثيرون وفي الثانوية العامة لم يحصل على مجموع كبير في مادة الفيزياء، مؤكدًا أن الثانوية العامة ليست المقياس الوحيد للنجاح أو التميز والحياة لم تقف عند هذه المرحلة، مضيفًا: «درجاتي في الفيزياء في الثانوية لم تؤثر في قراراتي وناس كتير كانت بتقولي إن دراسة الفيزياء مفيش لها شغل، واتحديت نفسي وحصلت على امتياز على مدار الأربع سنوات».

بعثة لمعهد البحوث النووية بموسكو

وأشار إلى أنه واجه صعاب كثيرة على مدار الدراسة إلى أن تميز وتقرر تعينه، وفكر في السفر لاكتساب المزيد من الخبرات ونقلها من الخارج إلى مصر، وسافر إلى موسكو في بعثة داخل معهد الأبحاث النووية وعمل بشكل مكثف في فرصة زمنية ضيقة جدًا ونظرًا لتميزه طالب معهد الأبحاث النووية باستمراره في العمل لديهم، ووافقت مصر على ذلك إلى أن حصل على الماجستير المشترك بين مصر وروسيا.

الدكتوراه في ألمانيا

وتابع: «بعد الماجستير حصلت على منحة للدكتوراه في ألمانيا وسافرت وحصلت عليها، والتعليم الجامعي وحده غير كاف ولابد من التعليم الذاتي طوال الوقت، وأساتذتنا في الجامعات حتى الآن بيتعلموا لأن العلم متغير والجامعة وحدها ليست مصدرًا كافيًا للمعلومات».