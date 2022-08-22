أستاذ طاقة عن أزمة واردات الغاز الروسي: المشكلات تلاحق أوروبا

قال الدكتور وليد الختام أستاذ الطاقة بكلية الهندسة في جامعة عين شمس، والمستشار الفني لمركز التميز في الطاقة بجامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، إن أزمة الطاقة في الدول الأوروبية، ستمتد لسنوات، والحل الوحيد الذي نفذه الاتحاد الأوروبي، حزمة من التقشف على مستوى إمدادات الطاقة، دون أن يكون هناك حلول أخرى.

الخوف في أوروبا ليس من الكهرباء لكن التدفئة

وأضاف «الختام»، في مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامية ندى رضا عبر قناة «اكسترا نيوز»: «الخوف ليس من الكهرباء ولكن الجزء الخاص بالتدفئة، لأن مع دخول فترة الشتاء سيكون هذا الأمر المشكلة الرئيسة التي تواجه الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يجب زيادة حزم التقشف، لأنه لا يوجد حلول خلال شهر أو شهرين بالنسبة إلى الإمدادات».

وتابع المستشار الفني لمركز التميز في الطاقة بجامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الزيادات في الأسعار ستكون عنصرًا مؤثرًا على الاتحاد الأوروبي، والحل الوحيد هو تقليل حزمة العقوبات على روسيا، وبالتالي يمكن التفاوض على ضخ الغاز الروسي بكميات كبيرة.

اعتماد كبير على الطاقة النووية في توليد الكهرباء

وأشار إلى أنّ المشكلة ليست في الغاز الروسي، حيث بدأت المشكلات تتلاحق على أوروبا من ندرة المياه والجفاف، وبخاصة في فرنسا، وهو ما يزيد المشكلات التي يجب النظر إليها من الناحية الاجتماعية، حيث تعتمد فرنسا على توليد الكهرباء بنسبة 67% من طاقتها من المحطات النووية، وجفاف المياه سيؤدي إلى مشكلات في تبريد هذه المحطات، وبالتالي فإنها ستكون مُجبرة على تقليل استخدام الطاقة النووية، وتستعمل مصادر أخرى للطاقة.