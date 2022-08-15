رابط التقديم في أكاديمية الفنون 2023.. التسجيل خلال 7 خطوات

تستقبل أكاديمية الفنون طلبات دفعة جديدة من الطلاب الراغبين قي الالتحاق بها من حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها للدراسة في معاهد الأكاديمية، بالهرم والإسكندرية، وذلك عبر موقعها الالكتروني التابع لوزارة الثقافة للدراسة، وتشمل 8 معاهد من أبرز المعهد العلي للفنون المسرحية والمعهد العالي للسينما.

وتقدم الوطن في التقرير التالي خطوات التقدم للالتحاق بأكاديمية الفنون:

أولا: معاهد أكاديمية الفنون 2023

1- المعهد العالي للفنون المسرحية

2- المعهد العالي للسينما

3- المعهد العالي للموسيقى والكونسرفتوار

4- المعهد العالي للموسيقى العربية

5- المعهد العالي للباليه

6 - المعهد العالي للنقد الفني

7- المعهد العالي للفنون الشعبية

8- المعهد العالي لفنون الطفل

شروط القبول في أكاديمية الفنون 2023

ومن أبرز شروط قبول طلاب الثانوية العامة للدراسة بمعاهد أكاديمية الفنون 2023:

أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة بمجموع (55 %) أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية، وتحديد موقف الطالب من التجنيد ، ألا يزيد سن الطالب عن 22 في أول أكتوبر 2022، اجتياز اختبارات القدرات والكشف الطبي.

كما تقبل الأكاديمية الطلاب بنظام التعليم الموازي بمصروفات دون التقيد بشروط في المعاهد التالية: (المعهد العالي للفنون المسرحية، المعهد العالي للسينما، المعهد العالي للموسيقى)

رابط التقديم في أكاديمية الفنون 2023:

1-الدخول إلى موقع أكاديمية الفنون من هــــــنــــــــا

2-الضغط على الخيار سجل الآن

3-الاطلاع على الشروط العامة للقبول بمعاهد الأكاديمية للعام الدراسي 2023/2022 ​

4-قراءة الشروط واختيار أوافق على الشروط

5-اختيار فرع الأكاديمية (الجيزة أو الإسكندرية)

6- اختيار التخصصات المراد التقديم فيها (ويمكن اختبار تخصص واحد أو أكثر داخل كل معهد)

7-إدخال المعلومات المطلوب للطالب المتقدم وتشمل:

(الاسم رباعي، البريد الالكتروني، تاريخ الميلاد، رفع صورة شخصية للطالب مقاس 6*4، رقم بطاقة الرقم القومي )

ونوهت الأكاديمية إلى انه لن يتم البت في الملف الخاص بالكلب لحين الذهاب لمقر الأكاديمية لسداد الرسوم المقررة 750 جنيها.