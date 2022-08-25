رئيس وزراء بولندا يزور باريس لبحث أوضاع أوكرانيا والتعاون الدفاعي وقضايا الطاقة

أعلن ماتيوز مورافيكي، رئيس الوزراء البولندي، اليوم، أنَّه سيزور باريس يوم الاثنين القادم، لمناقشة الوضع مع إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا حول أوضاع أوكرانيا والتعاون الدفاعي وقضايا الطاقة، وفقا ما نقلته وكالة «رويترز».

مورافيكي: فرنسا شريك لا غنى عنه لبولندا

وذكر «مورافيكي»، أنَّه سيتحدث عن القضايا الأمنية مع فرنسا لأنها شريك مهم، وسيكون تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في قضايا التعاون العسكري والتعاون بين الصناعات الدفاعية، إضافة إلى الأمن، كما سيتحدث أيضًا عن الطاقة.

حرب روسيا وأوكرانيا وراء ارتفاع التضخم عالميا

ويرى «مورافيكي» أنَّ روسيا تسببت في موجة ضخمة من التضخم في جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أنَّه سيتحدث مع رئيس فرنسا حول كيفية تخفيف حدة التضخم، خاصة في سوق الطاقة.