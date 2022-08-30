مصرع طفل سقطت عليه مقطورة جرار زراعي في المنوفية

لقي طفل مصرعه، إثر حادث مروع، حيث سقطت عليه مقطورة جرار زراعي يقوم بنقل الذرة في مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تجمع الأهالي في محيط الحادثة، وجرى نقل الطفل إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه لكنه فارق الحياة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط سائق الجرار المتسبب في مصرع طفل

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز شبين الكوم، تبين مصرع الطفل «ا. ا» البالغ من العمر 10 سنوات، إثر سقوط مقطورة جرار زراعي عليه أثناء نقل الذرة، وتم ضبط سائق الجرار المتسبب في الحادث، وتحرير المحضر رقم 12083، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بمصرع طفل في شبين الكوم

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بمصرع طفل يدعى «ا. ا» بقرية طنبدي بدائرة المركز، إثر سقوط مقطورة جرار زراعي عليه، وجرى سؤال أسرة الطفل حول الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق.