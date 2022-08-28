مدحت ممدوح يفتتح فعاليات الليلة الـ12 من مهرجان «محكى القلعة»

بدأ العازف مدحت ممدوح فعاليات الليلة الثانية عشر من فعاليات الدورة الثلاثين من مهرجان «محكى القلعة» المقام في قلعة صلاح الدين.

مدحت ممدوح يعزف على آلة الريكورد

وصعد مدحت ممدوح على خشبة المسرح، وأدى مقطوعات من العزف على آلة الريكورد التي يبهر بها الجمهور، ومن المقرر أن تستكمل فعاليات حفل اليوم بفقرة غنائية للفنانة السورية لينا شاماميان التي من المتوقع أن تقدم نخبة من أهم وأشهر أغنياتها.

يذكر أن حفل اليوم يذاع بشكل حصري عبر قناة «الحياة» التى تنفرد منذ بداية المهرجان نقل كل فعالياته على الهواء وعبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مهرجان القلعة يختتم فعالياته يوم الأربعاء

يذكر أن مهرجان القلعة انطلقت فعالياته 17 أغسطس الجاري بحفل غنائي كبير للفنان هشام عباس، وبعدها شارك عدد كبير من الفنانين في فعاليات المهرجان، من بينهم مدحت صالح، وعلي الحجار، وهاني شاكر ونوال الزغبي، وأحمد جمال ومصطفى حجاج ومروة ناجي ونسمة محجوب وحنان ماضي، والشيخ ياسين التهامي وغيرهم، ومن المقرر أن يحيي حفل الختام الموسيقار عمر خيرت.

وكانت الفنانة نسمة محجوب والفنانة الكبيرة حنان ماضي حضرا أمس في الليلة الحادية عشر من مهرجان القلعة.