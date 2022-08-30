حريق هائل في مخزن «تنر» بدمياط.. و20 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة دمياط، على حريق نشب مساء اليوم الثلاثاء، داخل مخزن «تنر» بمنطقة كفر البطيخ على طريق «دمياط - المنصورة»، قبيل مدخل طريق مدينة دمياط الجديدة.

تصاعد ألسنة اللهب وسحب الدخان

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق، حيث شوهدت ألسنة اللهب وسحب الدخان الكثيف تتصاعد في سماء المنطقة، وأصوات فرقعة، حيث يحتوي المخزن على مواد سريعة الاشتعال.

إخطار باندلاع حريق في مخزن ثنر

كان اللواء حسام الباز، مدير أمن دمياط، تلقى إخطارًا باندلاع حريق بمخزن تنر، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية و20 سيارة إطفاء و11 سيارة إسعاف لمكان الحريق، في محاولة للسيطرة على النيران قبل امتدادها للمباني المجاورة.

وقال مصدر بديوان عام محافظة دمياط، إن الحريق نشب في مخزن لشخص يدعى «محسن أ ع»، والمبنى صادر له قرار إزالة باسم «وجيه ال ال».