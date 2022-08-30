في لقاء مليء بالمفاجآت والأغاني والحكايات الحصرية..كاظم الساهر ضيف منى الشاذلي بعد 10 سنوات من الغياب عن مصر

في لقاء استثنائي يطل النجم الكبير كاظم الساهر على جمهوره في مصر والوطن العربي مع الإعلامية منى الشاذلي بعد غياب عن القاهرة جاوز ال10 سنوات ليحكي ويغني كما لم يحكي من قبل عن تجارب ملهمة في حياته ومواقف في مسيرته يذكرها لأول مرة.

وبمصاحبة فرقته الموسيقية كاملة وبحضور جمهور كبير من عشاقه ومحبيه الذين حضروا من جميع المحافظات المصرية وبعضهم حضر من خارج مصرتغنى كاظم بباقة من أروع أغنياته وقضائده التي تفاعل معها الجمهور في الاستوديو وغناها معه بشكل كبير مثل عيد العشاق وزيديني عشقا ويدك وقولي أحبك وأغاني من التراث العراقي والعربي.

كما قدم الساهر للبرنامج وجمهوره أغنية جديدة يقدمها لأول مرة تظهر للنور من كلماته وألحانه هدية للبرنامج وللإعلامية منى الشاذلي وأدتها معه فرقته الموسيقية التي فوجئت بها في الاستوديو.

وتضمن البرنامج حكايات ومواقف يحكيها قيصر الغناء العربي لأول مرة عن والده وذكريات الدراسة في معهد الموسيقى في بغداد وسبب وكيفية إطلاق إسم "الساهر" عليه وبسبب من وتعليق والده على الإسم.

كما تحدث عن جلسات العمل مع الشاعر الكبيرنزار قبانى لاختيار القصائد التي قدمها كاظم وكيفية تغيير بعض الجمل والكلمات في القصائد للإفلات من رفض الرقابة لها وسر القصيدة التي لحنها كاظم من أعمال نزار وعمره 16 عاما وبقيت حبيسة لديه وقدمت بعدها بسنوات طويلة وكيف ولماذا قال له نزار قباني "سنغزو العالم العربي".

وشهد اللقاء حضور عمر كاظم الساهر الإبن الاصغر للفنان الكبير والذي تحدث في جزء من اللقاء عن والده الذي شاركه الحديث بشكل حميمي جميل.

وخلال اللقاء تلقى كاظم أسئلة من جمهوره في الاستوديو عن الفن والحياة والموسيقى والغناء رد عليها وتفاعل مع الجمهور فيها قبل أن يتوجه إليهم ويصافحهم فردا فردا ما صنع حالة كبيرة من البهجة والفرح للجمهور.