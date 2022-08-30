التصريح بدفن 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حريق شقة بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق في شبرا الخيمة بالقليوبية، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب في شقة سكنية بأحد العقارات بعزبة القطاوي، لمعرفة سبب الحريق وملابساته، وصرّحت بدفن 3 أشخاص لقوا مصرعهم في الحريق، وسؤال شهود العيان، كما طلبت تحريات المباحث.

مصرع 3 في حريق بشبرا الخيمة

وكان 3 أشخاص قد لقوا مصرعهم، مساء اليوم الثلاثاء، في حريق شقة سكنية داخل عقار مكون من 5 طوابق بعزبة القطاوي ببهتيم في شبرا الخيمة، وجرت السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن جثث الضحايا.

بلاغ بنشوب حريق بعقار بشبرا

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بعقار سكني مكون من 5 طوابق، بعزبة القطاوي ببهتيم في شبرا الخيمة.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وسيارتي إسعاف، وجرى السيطرة على الحريق، وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق اندلع بحجرة النوم والصالة وأسفر عن احتراقهما بالكامل، ووفاة 3 أشخاص جرى نقلهم لمشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال مناظرة الصفة التشريحية

وأوضحت التحريات أن أسماء ضحايا الحريق هم: «هبة محمد مصطفى»، 34 عامًا، و«جنى محمد مصطفى»، 10 سنوات، و«إسراء أحمد حلمي»، 13 عامًا، وتم نقل الجثث لمستشفى ناصر العام، والتصريح بالدفن عقب انتهاء مناظرة الطب الشرعي.