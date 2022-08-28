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وزير الخارجية يتوجه إلى الجابون للمشاركة في فعاليات أسبوع المناخ بأفريقيا

كتب:

محمد حسن عامر
01:30 م | الأحد 28 أغسطس 2022
وزير الخارجية

وزير الخارجية

توجه وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم الأحد، إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل.

فعاليات أسبوع المناخ في أفريقيا

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يشارك «شكري» الرئيس المعين لمؤتمر COP27، في فعاليات أسبوع المناخ لأفريقيا الذي تستضيفه دولة الجابون الشقيقة.

تعزيز سبل التعاون بين مصر والجابون

كما سيلتقي وزير الخارجية بعدد من كبار المسئولين الجابونيين لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين مصر والجابون في شتى المجالات، بجانب تبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك المطروحة على الساحتين القارية والدولية.

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