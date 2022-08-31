سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 في البنوك المصرية

يحرص الكثيرون مع بداية التعاملات بسوق العملات في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، على مراقبة تحركات العملات من بينها الجنيه الإسترليني.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوكوت

ترصد «الوطن»، خلال هذا التقرير، سعر الجنيه الإسترليني في التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري اليوم الأربعاء 31 أغسطس، وفقًا للمواقع الخاصة بالبنوك، حيث جاءت كالتالي:

- البنك الأهلي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني ضمن معاملات البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 31 أغسطس 22.34 جنيه للشراء، و22.49 جنيه أيضًا للبيع.

- بنك مصر

فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر اليوم، 22.41 جنيه للشراء مقابل 22.62 جنيه للبيع.

- بنك الإسكندرية

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية إلى 22.41 جنيه للشراء و22.62 جنيه للبيع.

- البنك التجاري الدولي

يسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي «cib» مصر، نحو 22.36 جنيه للشراء مقابل 22.52 جنيه للبيع.

- المصرف المتحد

سجل سعر الجنيه الإسترليني داخل بنك المصرف المتحد 22.44 جنيه للشراء و22.64 جنيه للبيع.

- بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان اليوم 22.47 جنيه للشراء مقابل 22.87 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني- كريدي أجريكول

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريد أجريكول 22.43 جنيه للشراء مقابل 22.64 جنيه للبيع.

- سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الجنيه الإسترليني داخل البنك المركزي المصري اليوم، نحو 22.43 جنيه للشراء مقابل 22.53 جنيه للبيع.