وفد الطاقة الذرية يبدأ زيارته لمحطة زابوريجيا في مهمة تستغرق 4 أيام

يتجه فريق وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية اليوم الأربعاء، بعد وصوله أمس إلى أوكرانيا، وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي صباح اليوم الأربعاء، إنَّ فريق تفتيش تابعاً للوكالة في طريقه إلى محطة زابوريجيا النووية

وتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن قصف المحطة النووية خلال الفترة الأخيرة، وتأتي زيارة وفد الطاقة الذرية للمحطة التي تقع جنوب أوكرانيا بعد جهود استمرت عدة أشهر.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي للصحفيين في كييف قبيل انطلاقه: «نحن نتحرك أخيراً بعد جهود استمرت لأشهر عدة، وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتجه إلى داخل محطة زابوريجيا النووية».

تبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا

واستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال وصوله أمس إلى أوكرانيا لتفقد محطة زابوريجيا النووية.

ومن المقرر أنَّ يتفقد وفد وكالة الطاقة الذرية المحطة النووية الواقعة فى جنوب شرق أوكرانيا لمدة 4 أيام بدءا من اليوم الأربعاء وفقًا لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

كما سيجري الفريق رصدًا للأضرار المادية في المحطة وظروف عمل الموظفين لتأمين سلامة المحطة النووية التي تقع في مرمى النيران خلال الفترة الأخيرة.

فيما أكّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنَّ موسكو مستعدة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعارض في الوقت ذاته الاقتراح الأمريكي والأوروبي بانسحاب القوات الروسية من المحطة.

موسكو: مستعدون للتعاون مع وفد وكالة الطاقة الذرية

وطالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي بـ حث روسيا على إخلاء كامل للمحطة من السلاح ورحيل العسكريين الروس وذلك خلال استقباله وفد وكالة الطاقة الذرية أمس.

كما طالب زيلينسكي بعودة المنشأة إلى السيطرة الأوكرانية مع إقامة منطقة منزوعة السلاح حولها.

وتأتي زيارة وفد الطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا النووية وسط مخاوف من أن تكون المحطة تعرضت لأضرار تؤدي إلى تسرب إشعاعي.