الدولار يحافظ على ارتفاعه أمام العملات.. كم سعره في البنوك المصرية؟

استقر مؤشر الدولار أدنى من 109 نقاط بقليل اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجع عن أعلى مستوى في 20 عامًا عند 109.48 الذي وصل إليه في الجلسة السابقة، إذ وازن المتداولون خطة بنك الاحتياطي الفيدرالي القوية للقضاء على التضخم مقابل التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي يفكر في خطة لرفع الفائدة في سبتمبر، بينما محليًا، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه قرشين مقابل تداولات أمس الإثنين.

تخفيف ضغوط اليورو

تمتع اليورو، وهو العنصر الأكثر وزنًا في مؤشر الدولار، ببعض الراحة بعد التقارير التي تفيد بأن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يفكرون في رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل.

في غضون ذلك، قدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التزامًا صارمًا بخفض التضخم عن طريق الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول خلال خطابه في ندوة جاكسون هول، مضيفًا أن ذلك قد يضر بالنمو ويضعف سوق العمل.

ترقب لمزيد من رفع الفائدة

وتترقب الأسواق تقرير الوظائف الأمريكي الشهري يوم الجمعة والذي قد يعطي مزيدًا من الدلائل على تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

من المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 109.98 بنهاية هذا الربع في سبتمبر المقبل، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 113.58 في غضون 12 شهرًا.

سعر الدولار في البنوك المصرية

محليًا، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه قرشين مقابل تداولات أمس الإثنين، حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 19.24 جنيه في أغلب بنوك القطاع الخاص وفي مقدمتها بنوك: الإمارات دبي الوطني، العربي الأفريقي الدولي، فيصل الإسلامي، قطر الوطني، أبو ظبي الإسلامي، كريدي أجريكول، الأسكندرية، مصر إيران، المصرف المتحد، والبنك التجاري الدولي للبيع، بينما جاء سعر الدولار أمام الجنيه أقل في بنوك: الأهلي المصري، مصر، البركة، والمشرق.