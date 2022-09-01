أسعار الفاكهة اليوم الخميس 1-9-2022 في الأسواق المصرية

يعد تناول الفاكهة من أبرز الأشياء التي يوصى بها الأطباء للحفاظ على صحة الجسم، إذ تحتوي على كميات عالية من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول، كما أنها تزيد من الشعور بالشبع، وهي مصدر غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، كما أنها تحافظ على الوزن لأنها تحتوي على سعرات حرارية منخفضة.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم 1 سبتمبر، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها.

أسعار الفاكهة في الأسواق

سجل سعر كيلو الرمان 15 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الموز بين 10 و15 جنيهًا للكيلو الواحد.

سجل سعر الكمثري بين 12 و15 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو التفاح الأصفر والأحمر 30 جنيها.

سجل سعر كيلو التفاح البلدي بين 12 و15 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو العنب 15 جنيهًا.

سجل سعر كيلو المانجو بين 15 و50 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البرقوق 30 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

تراوح سعر كيلو العنب البناتي الأصفر والأحمر بين 4.5 جنيه و7.5 جنيه، وسجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 3.5 جنيه و6.5 جنيه، وكيلو التفاح المصري بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، كما بلغ سعر كيلو الشمام بين 4 و7 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الجوافة بين 5 و10 جنيهات، وسجل سعر كيلو التين البرشومي بين 6 جنيهات و9 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الخوخ البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيهًا، والخوخ المستورد بين 15 و25 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو البرقوق السنتا بين 20 و30 جنيهًا.

أسعار المانجو في سوق العبور

سجل سعر كيلو المانجو الزبدية بين 9 و10 جنيهات.

سجل سعر كيلو المانجو الفص بين 25 و45 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المانجو السكري بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.