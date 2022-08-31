أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 31-8-2022 في الأسواق المصرية

تساعد الفاكهة على خفض مستوى الكوليسترول في الجسم للتقليل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنه يساعد على خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة، كما أنها تحافظ على الوزن لأنها تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، وتمد الجسم بالفيتامينات العديدة التي يحتاجها.

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 31 أغسطس وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق

سجل سعر الكمثري بين 12 و15 جنيها للكيلو، كما سجل سعر كيلو المانجو بين 15 حتى 50 جنيها للمانجو، وسجل التفاح الأصفر 30 جنيها والأحمر سجل سعر 30 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو التفاح البلدي 12 جنيهًا حتى 15 جنيها، وسجل سعر كيلو الرمان 15 جنيها.

كما سجل سعر كيلو الموز بين 10 جتى 15 جنيها للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو العنب 15 جنيها أما الرمان سجل سعر الكيلو منه 15 جنيها، وسجل سعر كيلو البرقوق 30 جنيها.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

سجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 3.5 جنيه حتى 6.5 جنيه.

سجل سعر كيلو المانجو الزبدية بين 9 و10 جنيهات.

سجل سعر كيلو المانجو الفص بين 25 جنيها و45 جنيها.

تراوح سعر كيلو المانجو السكري بين 9 جنيهات و15 جنيها.

سجل التفاح المصري بين 6 جنيهات و12 جنيها للكيلو الواحد.

تراوح سعر كيلو البرقوق السنتا بين 20 جنيها حتى 30 جنيها.

سجل سعر كيلو الخوخ البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

وتراوح سعر الكيلو جرام من العنب الأحمر من 4.5 إلى 7.5 جنيه.

كما بلغ سعر كيلو الشمام بين 4 و7 جنيهات.

وتراوح سعر الجوافة بين 5 و10 جنيهات للكيلو الواحد.