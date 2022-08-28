فيلم تسليم أهالي يحقق 507 آلاف جنيه بدور العرض أمس السبت

استطاعت الفنانة دنيا سمير غانم أنَّ تحقق نجاحاً كبيراً بفيلمها الجديد «تسليم أهالي»، وحقق المركز الأول بين الأفلام المنافسة، وحقق أمس نحو 507 آلاف جنيه بدور العرض، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

الأفلام المنافسة لـ«تسليم أهالي»

فيلم تسليم أهالي هو الأول لـ دنيا سمير غانم بعد فترة طويلة من الغياب على خلفية وفاة والديها، وتفوق الفيلم على باقي الأفلام المنافسة في دور العرض، إذ احتل المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة الأخرى «كيرة والجن» و«بحبك» و«عمهم» و«دعوة عامة».

أبطال فيلم «تسليم أهالي»

فيلم «تسليم أهالي»، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وعدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد والراحلة دلال عبد العزيز، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، ولوسي، وأحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

ظهور خاص ومميز لـ دلال عبدالعزيز

ويعتبر فيلم تسليم أهالي من الأفلام الهامة التي شاركت فيها الفنانة دلال عبدالعزيز قبل وفاتها، إذ صورت مشاهدها كاملة قبل إصابتها بفيروس كورونا.

وتجسد دلال عبدالعزيز خلال الفيلم دور موظفة حكومة تربطها قصة حب كوميديا بـ صدقي الذي يجسده الفنان بيومي فؤاد.

وقرر صناع الفيلم إهداء العمل لأسطورة الكوميديا سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، حسبما أعلن المنتج هشام جمال خلال برومو الفيلم قبل عرضه بأيام، موجهاً الشكر لكل من سانده وساعده حتى يخرج العمل بهذا الشكل.