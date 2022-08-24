تعيينات شركة المياه.. الشروط وطريقة التقديم لوظيفة مهندس 2022 في البحيرة

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عن حاجتها لشغل وظيفة مهندس وفقًا للإعلان رقم 3 لسنة 2022 بعقد لتخصصات «ميكانيكا قوى - إنتاج - كهرباء قوى - مدني» بمحطات وفروع الشركة المختلفة بجميع مراكز المحافظة، على أن يكون المتقدمين من أبناء المحافظة، مولداً وإقامة قبل تاريخ الإعلان من الذكور فقط، نظراً لطبيعة العمل الشاقة والعمل بنظام الورديات.

وأشارت الشركة إلى حاجتها لتخصصات أخرى، وهي: «هندسة الحاسبات - هندسة إلكترونيات والاتصالات الكهربائية»، من الذكور والإناث للعمل بالمركز الرئيس بدمنهور من أبناء مركز ومدينة دمنهور مولدًا وإقامة قبل تاريخ الإعلان.

الشروط المطلوبة للمتقدمين لوظيفة مهندس 2022

وأعلنت الشركة عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس، وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس هندسة في التخصصات المطلوبة بتقدير عام جيد على الأقل.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو معاف نهائيًا أو معاف مؤقتًا أو لم يصبه الدور بالنسبة للذكور.

- أن تكون بطاقة الرقم القومي للمتقدم سارية قبل تاريخ الإعلان.

- لا يحق للمتقدم المطالبة بالنقل من الوظيفة أو الجهة التي سيتم التعاقد معة للعمل بها، ويقبل العمل بنظام الورادي المتغيرة وذلك للذكور فقط.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة في تاريخ الإعلان.

- أن يكون المتقدم عضوًا بنقابة المهندسين.

- تطبق أحكام لائحة نظام العاملين للشركات التابعة للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والقواعد المحددة للتوظيف.

- اجتياز الاختبارات التي تقررها الشركة.

- اجتياز الكشف الطبي بمعرفة الجهة التي تحددها الشركة.

- سيجري التعاقد وفقًا لترتيب النتيجة النهائية لكل مركز على حدة وحسب الاحتياجات الفعلية في كل مركز.

رابط التقديم لوظيفة مهندس 2022

- التقديم خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان على الموقع الإلكتروني للشركة من هنــــــا، ولن يعتد بأي طلبات تقدم بأي وسيلة أخرى أو سبق تقديمها.

- سيتم إعلان مواعيد ومكان الاختبار للمتقدمين المستوفيين للشروط على الموقع الإلكتروني للشركة فقط في تاريخ لاحق، ويتم الاستعلام بالرقم القومي للمتقدم.