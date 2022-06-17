محاضر لأصحاب وصلات غير قانونية للحصول على المياه خلسة بقنا

شنت إدارة المخالفات بالقطاع التجاري بشركة مياه الشرب في محافظة قنا، حملة مكبرة لضبط وصلات المياه غير القانونية، للاستيلاء على المياه خلسة، والمخالفة للشروط والمواصفات الفنية، التي يتم تركيبها بشكل عشوائي دون اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك لتأثيرها السلبي على الضغوط بشبكات مياه الشرب.

لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأكد المهندس رجب عرفة خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المياه بمحافظة قنا، أنه لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل أصحاب الوصلات المخالفة، لما له من ضرر جسيم على شبكات المياه والخطوط الرئيسية.

وأشار رئيس الشركة إلى أن الخامات التي تستخدم في تلك وصلات المياه قد تكون غير معتمدة، تضر بالصحة العامة للمواطنين، وتؤدي إلى إتلاف الخطوط، وأن الشركة تقوم بحملات توعية للمواطنين بأهمية الإبلاغ عن الوصلات الخلسة، التي تتم بالمخالفة، لأنها أحد أسباب ضعف ضغوط المياه.

حملات على مدار الساعة لضبط الوصلات المخالفة

ومن جانبه، قال أشرف السمان، رئيس القطاع التجاري بشركة مياه قنا، إن إدارة المخالفات تعمل على مدار الساعة لضبط تلك الوصلات، وأيضاً تم تشكيل لجان لمتابعة العدادات مسبقة الدفع، واتخاذ الإجراءات القانونية أيضاً، وفسخ التعاقد مع أي مشترك تثبت عليه أي تلاعبات بالعدادات.

وأضاف مدير المخالفات أن اللجان تقوم بعمل محاضر لأصحاب الوصلات الخلسة والممتنعين عن السداد ورفع التوصيلة والغاء الاشتراك.

وفي سياق أخر.. اجتمعت الشركة لعرض تفاصيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لمراكز المرحلة الثانية " المبادرة الرئاسية - حياة كريمة"

وذلك في إطار اهتمام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمبادرة " الرئيس عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية حياة كريمة .