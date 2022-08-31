إيلون ماسك يقدم أسبابا جديدة حول إيقاف صفقة «تويتر».. والأخيرة ترد

قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أنه انهى فعليا صفقة استحواذه على شركة «تويتر»، حيث قدم عدة أسباب جديدة حولها بجانب الأسباب السابقة التي تتحدث عن الخصوصية والحسابات المزيفة.

وتأتي الأسباب الأخيرة لـ«إيلون ماسك»، خاصة بعد أن أعلن ​​رئيس الأمن السابق في تويتر، بيتر زاتكو، في وقت سابق من هذا الشهر أن هناك أوجه قصور فادحة من قبل شركة التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالخصوصية والأمان والاعتدال في المحتوى، وفق موقع «إنفيستينج».

أسباب تدمير صفقة الاستحواذ على تويتر

وقال رجل الأعمال الأمريكي، إن تويتر انتهكت الصفقة في خمس نقاط أخرى وهي انتهاك مرسوم الموافقة مع هيئة التجارة الفيدرالية، ووجود معلومات غير صحيحة بشأن الخصوصية وحماية البيانات في إيداعات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وياتي ذلك بجانب الدعاوى القضائية الناتجة عن شكوى المبلغين عن المخالفات، والتعدي على الملكية الفكرية.

بينما قالت «تويتر»، إن جهود ماسك الأخيرة لإنهاء الصفقة «غير صالحة وغير مشروعة بموجب اتفاقية الاستحواذ»، فيما قدم فريق إيلون القانوني إشعارًا لإنهاء صفقته البالغة 44 مليار دولار لشراء Twitter.

قال مايك رينجلر، الممثل القانوني لماسك، إن الادعاءات المتعلقة بحقائق معينة، كانت معروفة لتويتر قبل وحتى 8 يوليو 2022، ولكن لم يتم الكشف عنها لأطراف الإدعاء للتأكد منها قبل أن يتم التلاعب بها.

وقالت شركة «تويتر»، إن قضية ماسك تستند إلى تصريحات أدلى بها طرف ثالث، كما ذكر موقع تويتر سابقًا، مليئة بالتناقضات وعدم الدقة وتفتقر إلى سياق مهم، على عكس التأكيدات الواردة، لم يخرق تويتر أيًا من إقراراته أو التزاماته بموجب الاتفاقية، ولم يتعرض تويتر للتأثير السلبي المادي للشركة وليس من المحتمل أن يتعرض له.