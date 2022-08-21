«الحياة» ومدحت صالح يتصدران تريند «تويتر» بعد نجاح حفل محكى القلعة

تصدرت شبكة تليفزيون «الحياة» والفنان مدحت صالح قائمة التريند «الأكثر تداولًا» على منصّة التغريدات القصيرة «تويتر»، بعد النجاح الكبير الذي حققه حفل الأخير بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الذي أذيع حصريًا على شبكة تليفزيون «الحياة».

أغاني مدحت صالح بالمهرجان

كان الفنان مدحت صالح، قدم حفله ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بصحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، وغنى مجموعة من أغانيه الشهيرة منها «النور مكانه في القلوب»، «بحلم على قدي»، «اشتقنا لزمان»، «يتقال»، «المليونيرات»، «ماشي»، «في ضلها»، «مافيا»، «كوكب تاني»، «حكاية وردية»، وغيرها.

وشاركت الفنانة مروة ناجي، في إحياء الفاصل الأول من الحفل، وافتتحت فقرتها بتقديم أغنية «في يوم وليلة»، وقبلها وجهت كلمة إلى الجمهور، قائلة: «وحشتوني وسعيدة وبتشرف بوجودي معاكم، وبشكر دكتور مجدي صابر ودكتور خالد داغر رئيس البيت الفني، إني موجودة النهارده، وبشكر المايسترو إيهاب عبدالحميد والفرقة الموسيقية وكل الموجودين».

معلومات عن مهرجان القلعة

وتستمر الدورة الـ30 لمهرجان القلعة حتى يوم 31 من شهر أغسطس الحالي، وسيقدم خلالها 36 حفلة، فيما يصل سعر التذكرة إلى 20 جنيهًا، ويضم المهرجان في دورته هذا العام 36 حفلًا متنوعًا، انطلقت الأربعاء الماضي، على مسرح محكى قلعة صلاح الدين، وتبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً.

كما تقام فعاليات الدورة الثلاثين من المهرجان وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.