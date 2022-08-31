9 توصيات في ختام مؤتمر أطلس المأثورات الشعبية المصرية الخامس

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر أطلس المأثورات الشعبية المصرية والتي أقيمت بعنوان «150عام على افتتاح قناة السويس»، في الفترة من 29 إلى 30 أغسطس الجاري، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وترأسته الدكتورة نهلة إمام، وتولت أمانته الباحثة إيمان مازن، بينما نظمته الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية برئاسة الدكتورة الشيماء الصعيدي، بفرع ثقافة بورسعيد، والدكتورة جيهان المالكى، بإقليم القناة وسيناء.

توصيات في ختام المؤتمر العلمي الخامس لأطلس المأثورات

وانتهت جلسات المؤتمر لعدة توصيات شملت مايلي:

1- إنشاء منفذ بيع لإصدارات وزارة الثقافة ومتابعة تزويدها بكتب التراث ومنشورات سلاسل النشر الخاصة به في الوزارة.

2- البدء في إعداد خطة بحثية ميدانية لتغطية تراث مدن قناة السويس غير المادي وتتم على عدة مراحل، الأولى، حصر مبدئي للعناصر بكل محافظة، الثانية، ترشيح عدد من العناصر من خلال اللجنة العليا بالأطلس للعمل على تنفيذ حصر معمق لتلك العناصر.

3- إعداد معجم لمفردات الحياة الشعبية في مدن القناة من خلال أطلس المأثورات الشعبية وخبراء التراث الثقافي غير المادي بالتعاون مع المختصين والمعنيين.

4- عمل توثيق بيروجرافي لدراسات التراث الشعبي التي أجريت على منطقة قناة السويس ونشرها.

5- إعادة نشر عدد من الكتب والدراسات التي تم نشرها عن تراث منطقة قناة السويس ومدن القناة وفقاً لخطة تقدم من اللجنة العليا لأطلس وإتاحتها رقميا.

6- المشاركة في معارض الحرف التقليدية لعناصر التراث الثقافي غير المادي لمحافظات القناة وتسليط الضوء على عنصر الزي الشعبي في المنطقة والعمل على احيائه والترويج له.

7- تسجيل عدد من الكنوز البشرية الحية في التراث الثقافي غير المادي لعناصر مختلفة بمحافظات القناة وتضمينها في ارشيف أطلس المأثورات الشعبية.

8- إنتاج فيلم تسجيلي عن الكابتن غزال بوصفه أحد الكنوز البشرية الحية بالاستعانة بالمادة الفيلمية لأطلس.

9- ضرورة إعادة إحياء المهرجان الدولي لفنون البحر الأحمر.