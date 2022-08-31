محمد عبدالرحمن بعد فيلم الدعوة عامة: احترم الجمهور وأرفض الاستخفاف به

قال الفنان محمد عبدالرحمن، الشهير بـ«توتا»، إنه سعيد بردود أفعال الجمهور تجاه فيلم الدعوة عامة، الذي يعرض حاليًا في السينما، ويخوض من خلاله البطولة المطلقة، بصحبة أحمد الفيشاوي، وأسماء أبو اليزيد، وسوسن بدر، وتدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي، من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، إخراج وائل فرج.

وحول ما إذا كان يشعر بالمسئولية في «الدعوة عامة» باعتباره الفنان الوحيد بالفيلم المصنف بالكوميديان، أشار محمد عبدالرحمن في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه حتى لو كان ذلك بمثابة مسئولية كبيرة وقعت على عاتقه، إلا أنه في النهاية، يشعر بالسعادة إزاء ردود الأفعال التي يستقبلها من الجمهور بعد مشاهدة الفيلم.

أقدر ثقة الناس وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم دائمًا

وأشار إلى أن ثقة الناس به في فيلم الدعوة عامة تجعله يتمنى دائمًا أن يكون عند حسن ظن الجمهور به، مضيفًا: «هذه الأمور، تجعل هناك ضرورة للتركيز والتدقيق فيما يقدم، واحترام عقل الجمهور، وعدم الاستخفاف به، ويارب أتمنى نكون استطعنا الالتزام بذلك، وأتمنى أكون عند ثقة كل من يراني بشكل جيد ويثق فيما أقدمه».

فكرة فيلم الدعوة عامة قوية

وأشار محمد عبدالرحمن إلى أنه يتمنى الحصول على الخبرات الفنية المطلوبة عند الانتقال من تجربة فنية إلى أخرى، متابعًا: «في فيلم الدعوة عامة، كان هناك تركيز شديد للخروج بالعمل بشكل جيد، خصوصًا وأن الفكرة منذ بدايتها كانت حلوة جدًا، ومهارة المؤلفين ساعدت في ترجمتها على الورق بالشكل المطلوب، اسكريبت قوي جعل قلبنا جامد وأصبح لدينا حماس لتصوير الفيلم وتقديمه للجمهور وأتمنى ينال إعجابهم».

وتعرض محمد عبدالرحمن، لأزمة صحية مؤخرًا، استدعت نقله إلى احد المستشفيات، وإجراء عملية قلب مفتوح، الأمر الذي جعله عرضة لكثير من الشائعات حول فقدانه النطق، وهو ما نفاه مؤكدًا استقرار حالته بشكل تام.