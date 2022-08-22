محمد عبدالرحمن: التدخين سبب أزمتي الصحية الأخيرة.. و«بطلت الحمد لله»

قال الفنان محمد عبدالرحمن إن حالته الصحية تحسنت كثيرًا: «دعوات الناس وكمية الحب اللي شفتها في فترة العملية كانت كبيرة»، مضيفا أنه خضع لجراحة قلب مفتوح بسبب التدخين، حيث أقلع عنه مؤخرا بعد نجاح العملية.

وأضاف «عبدالرحمن»، خلال مداخلة له في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» من تقديم منى عبدالغني وإيمان عزالدين على قناة CBC: «التدخين مش بيعمل حاجة غير إنه يقتل الإنسان، والحمد لله الذي نجاني منه وتعلمت درسا كبيرا».

وحول تدهور حالته الصحية، قال الفنان: «كان عندي وجع ناحية معدتي وكنت بكشف كتير واتقالي جرثومة المعدة وحاجات كتير، ومجتش جنب القلب خالص، ومفكرتش أعمل فحص على جسمي كله».

محمد عبدالرحمن: اكتشفت مرضي بالقلب عن طريق الصدفة

وتابع محمد عبدالرحمن، «بالصدفة، طبيب الأمراض الصدرية طلب مني أعمل إيكو وأنا في المستشفى، فوجئت إن القلب هو سبب المشاكل، لكني كنت بدعي ربنا دايما وأقول الحمد لله واثق به سبحانه وتعالى إن الأزمة هتعدي وهبقى أحسن من الأول وده بكلام الأطباء اللي عالجوني، الحمد لله كل اللي حصل كان خير ليّ».

وتطرق الفنان إلى مشواره، موضحًا أن فيلم «الدعوة عامة»، أول بطولة مطلقة وثالث بطولة سينمائية له، لأنه شارك في بطولة فيلمين مع علي ربيع وهما «خير وبركة والخطة العايمة».

أبطال فيلم «الدعوة عامة»

وأشار إلى أنّ فيلم «الدعوة عامة»، سيشهد مشاركة سوسن بدر، أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد، وتحدث عن أكثر الأشياء التي تجعله يضحك، قائلا: «بحب الكوميكسات، وصحابي في مسرح مصر بيضحكوني، أوس أوس بيموتني وعلي ربيع ومصطفى خاطر ومحمد أنور».