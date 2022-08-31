محمد عبدالرحمن عن فيلم الدعوة عامة: تحمست له عندما كان مجرد فكرة

يعيش الفنان محمد عبدالرحمن، الشهير بـ توتا، حالة من السعادة بعد تصدره بطولة فيلم الدعوة عامة، الذي يعرض حاليًا بدور السينما، بالمشاركة مع أحمد الفيشاوي، وأسماء أبو اليزيد، وتأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، وإخراج وائل فرج في أول تجربة سينمائية له.

بالرغم من قيام «توتا» ببطولة فيلمين قبل ذلك منهما «خير وبركة»، إلا أن تجربة «الدعوة عامة»، مختلفة بالنسبة له، خصوصًا وأن الفيلم ليس مع أحد من أصدقائه من مسرح مصر، وعن هذه التجربة الجديدة التي تأتي بعد خبرة فنية من المشاركة في أكثر من عمل فني، قال محمد عبدالرحمن في تصريحات لـ«الوطن»، إن فريق العمل بأكمله كان متحمسًا بشدة لهذا الفيلم.

خبرة فنية

وأشار إلى أنه يتمنى الحصول على الخبرات الفنية المطلوبة عند الانتقال من تجربة فنية إلى أخرى، متابعًا: في فيلم الدعوة عامة، كان هناك تركيز شديد للخروج بالعمل بشكل جيد، خصوصًا وأن الفكرة منذ بدايتها كانت حلوة جدًا، ومهارة المؤلفين في ترجمتها على الورق بالشكل المطلوب.

أبطال فيلم الدعوة عامة: إيد واحدة

واستطرد محمد عبدالرحمن قائلًا «الاسكريبت القوي، جعل قلبنا جامد وأصبح لدينا حماس لتصوير الفيلم وتقديمه للجمهور وأتمنى ينال إعجابهم».

واستعاد ذكريات ما قبل تصوير فيلم الدعوة عامة بقوله: عندما قرأ المخرج وائل فرج السيناريو، كان متحمسًا جدًا، كذلك شركة الإنتاج كانت متحمسة للفكرة والورق والكُتاب ولفريق العمل، والحمدلله مررنا بكل هذه المراحل، كان الجميع أشبه بورشة العمل، كلنا ماسكين إيد بعض للخروج بأفضل شكل وأفضل تحقيق لفيلم الدعوة عامة، ويارب نكون نجحنا في الوصول للناس.